La nueva presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, participa en una inspección de la Guardia de Honor tras su ceremonia de investidura, celebrada en el Castillo de Dublín, en Dublín, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Paul Faith / POOL / AFP
La nueva presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, participa en una inspección de la Guardia de Honor tras su ceremonia de investidura, celebrada en el Castillo de Dublín, en Dublín, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Paul Faith / POOL / AFP
/ CLODAGH KILCOYNE
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Catherine Connolly: una mujer de izquierda es formalmente investida como presidenta de Irlanda
Resumen de la noticia por IA
Catherine Connolly: una mujer de izquierda es formalmente investida como presidenta de Irlanda

Catherine Connolly: una mujer de izquierda es formalmente investida como presidenta de Irlanda

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La política de izquierda, , muy crítica de y de la , fue formalmente investida este martes como presidenta de Irlanda, tras su elección en unos comicios en los que se presentó como única candidata independiente.

La abogada, de 68 años, , de 84 años y que ocupó este cargo honorífico desde 2011 en el país miembro de la Unión Europea, con una población de 5,2 millones de habitantes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Connolly ganó las elecciones del 24 de octubre con un 63% de los votos, superando ampliamente a su rival Heather Humphreys, del Fine Gael, uno de los partidos de centro-derecha de la coalición gubernamental.

PUEDES VER: Irlanda inicia el lento recuento de votos de las locales y europeas

La letrada recibió el apoyo de los principales partidos opositores, como los Verdes y la formación nacionalista Sinn Fein.

Aunque su cargo tiene un limitado papel político, sus posiciones en política exterior, defensa o vivienda podrían dar lugar a un periodo de fricciones entre la presidencia y el gobierno, consideran algunos comentaristas.

En su discurso de investidura, Connolly afirmó que, con su tradicional postura de neutralidad, Irlanda estaba “en una buena posición para formular y llevar a cabo soluciones diplomáticas alternativas a los conflictos y las guerras”.

También tiene la intención de impulsar la unificación entre la República de Irlanda y la provincia británica de .

La recién investida presidenta irlandesa, Catherine Connolly, pronuncia un discurso en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irlanda en el Castillo de Dublín, Dublín, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Clodagh Kilcoyne / POOL / AFP
La recién investida presidenta irlandesa, Catherine Connolly, pronuncia un discurso en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irlanda en el Castillo de Dublín, Dublín, el 11 de noviembre de 2025. Foto: Clodagh Kilcoyne / POOL / AFP
/ PAUL FAITH

La primera ministra de Irlanda del Norte, , del partido nacionalista Sinn Fein, estuvo presente en su toma de posesión.

Por el contrario, la viceprimera ministra, Emma Little-Pengelly, del partido unionista DUP, declinó la invitación alegando un problema de agenda relacionado con las conmemoraciones del Armisticio de 1918.

Aunque la participación en las elecciones presidenciales fue mayor que en las anteriores de 2018, la votación se vio empañada por una cantidad récord de votos nulos.

Al igual que en el vecino , Irlanda está viviendo un debate cada vez más conflictivo sobre la afluencia de solicitantes de asilo, con manifestaciones a veces violentas.

Los líderes europeos y de la OTAN comenzaron a llegar este lunes 18 de agosto a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que mantiene hoy también una importante reunión con el mandatario estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC