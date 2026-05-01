Por Redacción EC

Los rankings o estudios elaborados por instituciones de prestigio internacional establecen parámetros que pueden servir de referencia para que los gobiernos orienten sus políticas y mejoren aspectos clave como la seguridad ciudadana, la salud y otros factores relevantes. De hecho, estos indicadores son tomados en cuenta por los turistas al momento de decidir qué destino visitar, lo que los convierte en los preferidos no solo por sus bellos paisajes o gastronomía, sino también por su nivel de protección. En ese contexto, a través del Índice de Paz Global (IGP) se dio a conocer el nuevo listado de los países más seguros del mundo, basado en 23 indicadores, estableciendo un top 10 en el que destacan diversos factores que los han llevado a ocupar estos lugares. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.