Los rankings o estudios elaborados por instituciones de prestigio internacional establecen parámetros que pueden servir de referencia para que los gobiernos orienten sus políticas y mejoren aspectos clave como la seguridad ciudadana, la salud y otros factores relevantes. De hecho, estos indicadores son tomados en cuenta por los turistas al momento de decidir qué destino visitar, lo que los convierte en los preferidos no solo por sus bellos paisajes o gastronomía, sino también por su nivel de protección. En ese contexto, a través del Índice de Paz Global (IGP) se dio a conocer el nuevo listado de los países más seguros del mundo, basado en 23 indicadores, estableciendo un top 10 en el que destacan diversos factores que los han llevado a ocupar estos lugares. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LOS 10 PAÍSES MÁS SEGUROS PARA VIAJAR ESTE 2026?

El Institute for Economics & Peace (IEP), a través del Índice de Paz Global (IGP), reveló los 10 países más seguros del mundo, con Islandia a la cabeza del ranking una vez más, este informe se basó en factores como el nivel de seguridad y protección de la sociedad, la magnitud de los conflictos nacionales e internacionales en curso y el grado de militarización. Esto ha llevado a que este territorio no solo sea visitado por sus paisajes volcánicos, glaciares y cascadas, sino también por el nivel de protección y amparo que les brindan a los turistas. Sin embargo, la lista incluye a otras naciones de distintos continentes, lo cual resulta positivo, ya que refleja los esfuerzos de los gobiernos por mejorar estos indicadores. A continuación, te presentamos, compartido por la plataforma 20 minutos, el top 10:

Islandia : Este se mantiene como el país más seguro del mundo, según el IGP, posición que conserva desde 2008. Incluso, en el último año registró una mejora del 2 % en su nivel general de paz, pese a que uno de sus indicadores se deterioró debido al incremento del gasto militar.

: Este se mantiene como el país más seguro del mundo, según el IGP, posición que conserva desde 2008. Incluso, en el último año registró una mejora del 2 % en su nivel general de paz, pese a que uno de sus indicadores se deterioró debido al incremento del gasto militar. Irlanda : La segunda posición se debe gracias a sus bajos niveles de criminalidad, la estabilidad política y la calidad de sus servicios públicos. El país cuenta con infraestructuras modernas y una red sanitaria confiable, factores que brindan tranquilidad tanto a los turistas urbanos como a quienes visitan zonas rurales.

: La segunda posición se debe gracias a sus bajos niveles de criminalidad, la estabilidad política y la calidad de sus servicios públicos. El país cuenta con infraestructuras modernas y una red sanitaria confiable, factores que brindan tranquilidad tanto a los turistas urbanos como a quienes visitan zonas rurales. Nueva Zelanda : Este país es considerado como el más pacífico de Oceanía, que registró una mejora del 3,1 % en su índice de paz durante el último año. No obstante, dos indicadores se deterioraron: las importaciones de armas y el gasto militar.

: Este país es considerado como el más pacífico de Oceanía, que registró una mejora del 3,1 % en su índice de paz durante el último año. No obstante, dos indicadores se deterioraron: las importaciones de armas y el gasto militar. Austria : Se posiciona como uno de los destinos más seguros para viajar en Europa, gracias a sus bajos niveles de delincuencia, un sistema de transporte eficiente, ciudades ordenadas y servicios sanitarios de calidad. No obstante, según advierte el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su capital, Viena, los hurtos se han vuelto más frecuentes, por lo que se recomienda a los turistas extremar las precauciones.

: Se posiciona como uno de los destinos más seguros para viajar en Europa, gracias a sus bajos niveles de delincuencia, un sistema de transporte eficiente, ciudades ordenadas y servicios sanitarios de calidad. No obstante, según advierte el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su capital, Viena, los hurtos se han vuelto más frecuentes, por lo que se recomienda a los turistas extremar las precauciones. Suiza : El país se posiciona como uno de los destinos más seguros de Europa, gracias a sus bajos niveles de criminalidad, ciudades ordenadas, un sistema de transporte eficiente y puntual, e infraestructuras bien conservadas, factores que generan confianza entre los turistas. La percepción general es de seguridad y tranquilidad, más allá de las precauciones habituales frente a hurtos en zonas concurridas o riesgos en áreas de alta montaña.

: El país se posiciona como uno de los destinos más seguros de Europa, gracias a sus bajos niveles de criminalidad, ciudades ordenadas, un sistema de transporte eficiente y puntual, e infraestructuras bien conservadas, factores que generan confianza entre los turistas. La percepción general es de seguridad y tranquilidad, más allá de las precauciones habituales frente a hurtos en zonas concurridas o riesgos en áreas de alta montaña. Singapur : La nación destaca por su alto nivel de vigilancia, que se ejerce de manera discreta pero constante, con sistemas de control como cámaras distribuidas por toda la ciudad que permiten una rápida reconstrucción de los hechos y la identificación de los responsables de actos delictivos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

: La nación destaca por su alto nivel de vigilancia, que se ejerce de manera discreta pero constante, con sistemas de control como cámaras distribuidas por toda la ciudad que permiten una rápida reconstrucción de los hechos y la identificación de los responsables de actos delictivos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Portugal : A la tranquilidad de sus calles se suman un clima social estable, buenas condiciones de transporte y una oferta turística bien preparada para recibir visitantes. No obstante, en ciudades como Lisboa y Oporto, así como en otras zonas turísticas, son frecuentes los hurtos, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

: A la tranquilidad de sus calles se suman un clima social estable, buenas condiciones de transporte y una oferta turística bien preparada para recibir visitantes. No obstante, en ciudades como Lisboa y Oporto, así como en otras zonas turísticas, son frecuentes los hurtos, por lo que se recomienda extremar las precauciones. Dinamarca : Los turistas podrán disfrutar de ciudades ordenadas y una marcada sensación de calma, donde los incidentes se limitan principalmente a robos y hurtos en grandes urbes y zonas turísticas. No obstante, según el IGP, Dinamarca registró en 2025 el mayor deterioro en el ámbito de la militarización, junto con Noruega y Bangladés, debido al incremento de su gasto militar.

: Los turistas podrán disfrutar de ciudades ordenadas y una marcada sensación de calma, donde los incidentes se limitan principalmente a robos y hurtos en grandes urbes y zonas turísticas. No obstante, según el IGP, Dinamarca registró en 2025 el mayor deterioro en el ámbito de la militarización, junto con Noruega y Bangladés, debido al incremento de su gasto militar. Eslovenia : Se presenta como un destino seguro, con bajos niveles de criminalidad. Aunque no son frecuentes los robos ni los atracos con violencia, sí se registran delitos menores como el hurto de bolsos, mochilas y carteras.

: Se presenta como un destino seguro, con bajos niveles de criminalidad. Aunque no son frecuentes los robos ni los atracos con violencia, sí se registran delitos menores como el hurto de bolsos, mochilas y carteras. Finlandia: Este país destaca por sus sólidas condiciones de seguridad y su alta calidad de vida. Asimismo, se presenta como una opción ideal para un viaje organizado y tranquilo, con ciudades cómodas y accesibles, servicios eficientes y espacios públicos bien cuidados.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.