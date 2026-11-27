El presidente ruso, Vladimir Putin, presentó el viernes un nuevo submarino de propulsión nuclear y afirmó que Rusia añadirá cinco más a la flota del país para 2030, según imágenes difundidas por el Kremlin.
El presidente ruso, Vladimir Putin, presentó el viernes un nuevo submarino de propulsión nuclear y afirmó que Rusia añadirá cinco más a la flota del país para 2030, según imágenes difundidas por el Kremlin.
En los astilleros Sevmash, en la ciudad de Severodvinsk, en el noroeste del país, Putin asistió a una ceremonia de izado de bandera a bordo del submarino Perm, que marca su transferencia formal a la Armada.
“Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir poderosos submarinos nucleares de este tipo, armas de alcance y relevancia global”, declaró.
Los submarinos de propulsión nuclear son una parte clave de la disuasión nuclear de Rusia, ya que su capacidad de operar de forma encubierta bajo el agua les da la posibilidad de atacar en caso de agresión.
Putin dijo que la Armada recibiría cinco submarinos más para 2030, incluidos tres de la clase Yasen-M, la misma clase que el Perm.
Los submarinos pueden operar en “cualquier parte de los océanos del mundo” y transportan varios tipos de misiles de crucero, añadió.
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