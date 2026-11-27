El presidente ruso, Vladimir Putin, presentó el viernes un nuevo submarino de propulsión nuclear y afirmó que Rusia añadirá cinco más a la flota del país para 2030, según imágenes difundidas por el Kremlin.

En los astilleros Sevmash, en la ciudad de Severodvinsk, en el noroeste del país, Putin asistió a una ceremonia de izado de bandera a bordo del submarino Perm, que marca su transferencia formal a la Armada.

“Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir poderosos submarinos nucleares de este tipo, armas de alcance y relevancia global”, declaró.

Los submarinos de propulsión nuclear son una parte clave de la disuasión nuclear de Rusia, ya que su capacidad de operar de forma encubierta bajo el agua les da la posibilidad de atacar en caso de agresión.

En esta fotografía de archivo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, tripulantes de submarinos izan una bandera naval en el submarino nuclear Perm del proyecto 885M Yasen-M durante una ceremonia en el astillero Sevmash en Severodvinsk el 27 de noviembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP) / VYACHESLAV PROKOFYEV

Putin dijo que la Armada recibiría cinco submarinos más para 2030, incluidos tres de la clase Yasen-M, la misma clase que el Perm.

Los submarinos pueden operar en “cualquier parte de los océanos del mundo” y transportan varios tipos de misiles de crucero, añadió.

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