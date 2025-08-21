Colombia: Autoridades confirman seis muertos y 50 heridos por atentado contra base aérea de Cali

La cifra de personas muertas en el atentado perpetrado este jueves con un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la ciudad colombiana de Cali, subió a seis, mientras que la de heridos se elevó a 50, confirmaron las autoridades.

“La Secretaría de Salud reporta 50 personas lesionadas y seis fallecidas”, señaló la Alcaldía.

Inicialmente, las autoridades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste) y tercera ciudad de Colombia, habían contabilizado a “cinco personas fallecidas y 36 heridos”, pero con el paso de las horas el número de víctimas aumentó.

Informamos que se recibió un reporte sobre una situación presentada en la Cra. 8, en inmediaciones del barrio La Base. Frente a este hecho, la Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, ya activó los organismos necesarios para atender la situación. — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 21, 2025

El camión con explosivos fue detonado en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, donde además de la base militar, en donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

AME2505. CALI (COLOMBIA), 21/08/2025.- Integrantes de la Policía Nacional inspeccionan la zona del atentado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). Al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas por un atentado perpetrado con un camión bomba. EFE/ Ernesto Guzmán Jr / Ernesto Guzmán Jr

También se ve un camión incendiado, que al parecer era el que estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

En la reacción de las autoridades fue detenido un hombre señalado como la persona que ejecutó el atentado y quien, según versiones extraoficiales, hace parte de las disidencias de las FARC, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el atentado.

Ante lo ocurrido, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (unos 100.000 dólares) por información que permita dar con los responsables del ataque.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno se reunirá “con las autoridades competentes para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales” como las que cometieron este atentado.

“Convoco a toda la ciudadanía a unirse en esta lucha, porque juntos, con firmeza y resolución, protegeremos nuestra paz y construiremos un futuro sin temor”, agregó el alto funcionario.

