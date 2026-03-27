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Los familiares esperan frente al colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta mientras la policía monta guardia en la entrada, tras el ataque de un alumno armado contra compañeros y profesores en Calama, al norte de Chile, el 27 de marzo de 2026. Foto: Julian VALDES / AFP
Los familiares esperan frente al colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta mientras la policía monta guardia en la entrada, tras el ataque de un alumno armado contra compañeros y profesores en Calama, al norte de Chile, el 27 de marzo de 2026. Foto: Julian VALDES / AFP
/ JULIAN VALDES
Por Agencia AFP

Un estudiante mató con un arma blanca este viernes a una funcionaria escolar en el norte de Chile y dejó otros cuatro heridos, tres de ellos menores, en un ataque al interior de una escuela privada, informó el gobierno.

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