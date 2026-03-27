Un estudiante mató con un arma blanca este viernes a una funcionaria escolar en el norte de Chile y dejó otros cuatro heridos, tres de ellos menores, en un ataque al interior de una escuela privada, informó el gobierno.

La inusual agresión, cuyas motivaciones se investigan, ocurrió mientras se dictaban clases en el interior del recinto ubicado en Calama, unos 1.500 km al norte de Santiago.

PUEDES VER: Chile anuncia un alza histórica del precio de los combustibles por la guerra en Oriente Medio

El escolar, de 18 años, atacó a sus compañeros de colegio y a dos funcionarias de la institución que intentaron detenerlo.

“Por ahora se nos ha dado cuenta del fallecimiento de una inspectora del colegio”, informó a la prensa Trinidad Steinert, ministra de Seguridad. Entre los lesionados hay tres escolares, y otra inspectora que se encuentra “en una situación grave”, agregó.

Los familiares esperan frente al colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta mientras la policía monta guardia en la entrada, tras el ataque de un alumno armado contra compañeros y profesores en Calama, al norte de Chile, el 27 de marzo de 2026. Foto: Julian VALDES / AFP / JULIAN VALDES

La víctima mortal, de 59 años, falleció en el lugar del ataque.

El agresor tenía “elementos cortopunzantes” y gas pimienta, agregó la ministra.

Las clases fueron suspendidas y se evacuó a toda la comunidad educativa.

VIDEO RECOMENDADO