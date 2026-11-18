El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el miércoles que tiene “pocos uniformados” para frenar el aumento de la violencia vinculado al crimen organizado.

Con el respaldo de Estados Unidos, el mandatario aplica una política de mano dura contra bandas criminales dedicadas al narcotráfico que operan principalmente en zonas costeras.

“Proporcionalmente tenemos pocos uniformados para el tamaño de la amenaza”, dijo Noboa en una entrevista con Radio Ambato.

En Ecuador operan, según el gobierno, una veintena de organizaciones criminales que mantienen frágiles y tensas alianzas, que al romperse estallan en violencia y suelen dar origen a nuevas agrupaciones.

Según Noboa, la temida banda de Los Choneros, cuyo líder fue extraditado a Estados Unidos, tiene “más de 20.000 personas” en sus filas, mientras que Los Lobos tienen “más de 40.000”.

El mandatario comparó los números de esas dos organizaciones criminales con el pie de fuerza del país.

“Personal activo de nuestros militares son 35.000, en la policía son 56.000. Entonces, necesitamos tener suficiente personal para poder atacar esta amenaza que tenemos, que es el crimen organizado mezclado con la narcopolítica”, dijo.

Miembros del Ejército ecuatoriano vigilan las afueras de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, Ecuador, el 4 de noviembre de 2022. - Seis policías resultaron heridos el jueves en el último motín carcelario en Ecuador, dijeron las autoridades, mientras el país se ve afectado por la violencia atribuida a grupos del crimen organizado que libran una guerra mortal contra las drogas. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

Noboa no explicó si tiene planes para aumentar el número de uniformados.

Noboa desplegó militares en las calles y cárceles en 2024, una medida criticada por organismos de derechos humanos que denuncian abusos como desapariciones forzadas y torturas.

La política de Noboa incluye constantes estados de excepción, especialmente en la zona costera. Entre 2024 y lo que va de 2026 ha firmado 25 decretos de este tipo.

Solo este año impuso cuatro toques de queda nocturnos.

A pesar de todas estas medidas, 2025 fue el año más violento en Ecuador, que registró más de 9.100 homicidios, 51 por cada 100.000 habitantes. El primer semestre de 2026, el país reportó más de 4.100 muertes violentas.

Para el mandatario la estrategia “ha funcionado; no ha afectado el aparato productivo”. “Si hay seguridad, hay desarrollo económico”, dijo.

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