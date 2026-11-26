El ejército israelí afirmó este jueves que, pese al alto al fuego en la Franja de Gaza, mató al director financiero de Hamás, el cual ejercía como viceministro de Educación, según las autoridades del territorio palestino.

El ataque contra Jaled Abu Nada tuvo lugar por la noche, dos días después de que un bombardeo israelí matara al director de Seguridad Interna de Hamás, que había sido nombrado dos meses antes.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó que había “eliminado al terrorista Jaled Abu Nada, que servía como jefe del Departamento de Economía en la oficina política de Hamás” .

“Como responsable de la cartera económica, Abu Nada se encargaba de gestionar los bancos y el sistema de inversiones de Hamás. En el desempeño de sus funciones, destinó fondos a actividades terroristas y al refuerzo de las fuerzas de Hamás” , añadió.

El Ministerio de Educación de Gaza, gobernado por Hamás, denunció por su parte el “ataque sistemático [de Israel] al sistema educativo palestino”, a pesar del alto al fuego que rige en la Franja de Gaza desde octubre de 2025.

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Según la Defensa Civil de Gaza, la esposa de Abu Nada, Abeer, murió en el mismo bombardeo israelí, en Deir al Balah, en el centro de la Franja.

Además, otras tres personas murieron en otros ataques israelíes llevados a cabo con drones “contra un grupo de personas en el campo de refugiados de Al Shati”, al oeste de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, agregó la organización de rescatistas.

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