De la moda al valor: el reto digital en las empresas

En América Latina, el 70 % de las empresas afirma estar en proceso de transformación digital. Sin embargo, solo el 30 % cuenta con una hoja de ruta clara vinculada a resultados (McKinsey, 2023). En el Perú, la paradoja es evidente: nunca hubo tanto acceso a inteligencia artificial y datos, pero la productividad laboral sigue estancada desde hace una década (INEI, 2023).

Muchas compañías confunden digitalizar con transformar. Implementan apps, automatizan trámites o compran soluciones de inteligencia artificial sin preguntarse cómo esto impactará en su rentabilidad o competitividad. El entusiasmo reemplaza al análisis y, al final, la tecnología se convierte en moda más que en motor de valor.

Estrategia antes que tecnología

El verdadero problema no es la falta de herramientas, sino la ausencia de dirección estratégica. Menos del 20 % de las empresas peruanas mide el impacto de sus inversiones digitales en indicadores de negocio. En contraste, un estudio de BCG (2022) muestra que las compañías que integran estrategia, finanzas y análisis de datos tienen hasta tres veces más retorno sobre sus proyectos tecnológicos.

La lección es clara: la tecnología por sí sola no transforma. Solo cuando está vinculada a objetivos empresariales concretos puede generar competitividad y crecimiento.

Del dato a la decisión

Mi experiencia al frente de Kasnet y en el desarrollo de Traxxia.ai confirma que la diferencia no está en tener más dashboards, sino en unir tres elementos: datos confiables, análisis financiero riguroso y ejecución estratégica. Esa combinación —que en mi libro *Mentalidad Estratégica 2.0* presento como parte del marco S.T.R.A.T.E.G.I.C.— es la que convierte información en impacto real.

En mi primer libro, *Mentalidad Estratégica*, ya advertía que muchas empresas en el Perú confundían crecimiento o márgenes con verdadera creación de valor, porque no medían correctamente el retorno sobre el capital invertido. Hoy, el mismo problema se repite con la tecnología: se digitalizan procesos, se invierte en inteligencia artificial o en nuevos sistemas, pero pocas organizaciones miden cómo esas inversiones impactan en sus KPIs estratégicos y en la rentabilidad.

La pregunta para los líderes no debería ser si usarán inteligencia artificial o blockchain, sino cómo estas herramientas mejorarán la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de su negocio.

La inteligencia que hoy necesitan las empresas en el Perú y la región no es la de seguir modas, sino la de integrar estrategia, finanzas y tecnología en un mismo lenguaje. Solo así dejaremos de hablar de transformación digital como eslogan y empezaremos a verla como un motor real de valor.