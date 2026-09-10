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La carrera pública vuelve a Palacio

“Un tablero público conducido por Servir debería mostrar el tránsito de las entidades, la cobertura meritocrática de puestos críticos, la continuidad de los equipos y el cierre de brechas, vinculándolos con resultados para la ciudadanía”.

    María Angela Prialé
    Por

    Profesora de Administración de la Universidad del Pacífico

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La vocación de servicio debe reflejarse en integridad, escucha, colaboración y calidad. La propia reforma también debe rendir cuentas". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La vocación de servicio debe reflejarse en integridad, escucha, colaboración y calidad. La propia reforma también debe rendir cuentas". Ilustración: Giovanni Tazza
    / Giovanni Tazza

    Entre los anuncios realizados al inicio de su gestión, la presidenta Keiko Fujimori incluyó el compromiso de impulsar una “gran reforma del servicio civil”. La mención merece atención no por su novedad —el Perú lleva más de dos décadas intentando ordenar la carrera pública—, sino porque gestionar a quienes trabajan para el Estado es una condición para ejecutar las demás propuestas anunciadas. En esa línea, el BID, en su informe “Cómo mejorar la efectividad del Estado en América Latina y el Caribe” (2026), destaca tres capacidades decisivas para fortalecer el servicio civil. Estas son la contratación meritocrática, el liderazgo directivo y la gestión de recursos humanos basada en datos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.