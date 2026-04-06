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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La libertad de los hijos de Dios

“Una vez superada la elección hay que perdonar los agravios. Hay que pasar por alto a los intrigantes y acusadores”.

    Federico Prieto Celi
    Por

    Periodista

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    "Pasemos la página. Pongamos, con sentido cristiano, el grano de arena que cada cual puede aportar por construir un Perú sin las lacras que estamos sufriendo". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Pasemos la página. Pongamos, con sentido cristiano, el grano de arena que cada cual puede aportar por construir un Perú sin las lacras que estamos sufriendo". Ilustración: Giovanni Tazza

    En víspera de las elecciones del 12 de abril, vale la pena recordar que Jesús dijo a los que habían creído en él: “Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8,31-42). Los cristianos tenemos plena libertad de elegir la opción política, económica, social, deportiva, etcétera, entre todas las que estén basadas en la verdad objetiva o en una opinión válida que proponga realizar acertadamente un plan o programa para el progreso de la nación, entre otras opiniones también válidas, pero que nos merecen menos seguridad de que sean realizables, por las razones que sean.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.