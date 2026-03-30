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Acuña: cuando el dinero ya no basta

“El poder no sustituye al dinero: lo completa. [...] El dinero abre la puerta; el poder decide quién permanece en la sala y bajo qué términos”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    César Acuña. Foto: GORE La Libertad.
    César Acuña. Foto: GORE La Libertad.

    ¿Por qué alguien con una fortuna cercana a los 1.000 millones de dólares decide entrar en política? En el caso de César Acuña, la pregunta no es exagerada, sino inevitable. No se trata solo de ambición. Es una decisión racional. La respuesta no está en la riqueza, sino en el poder.

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