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Argentina y las redes sociales

“El modelo de negocio de las redes está basado en usuarios (no clientes) y las métricas más importantes son el número de visualizaciones, comentarios y el posteo de publicaciones”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Hace una semana finalizó una Copa Mundial con características particulares, incluyendo el récord de países participantes, el número de sedes y cantidad de espectadores en el ámbito mundial. Pero el cambio más revolucionario es que ha sido el primer campeonato acompañado íntegramente por las redes sociales y la inteligencia artificial.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.