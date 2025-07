Alma de toda ‘kermés’ escolar o gincana, la carrera a tres patas es acometida siempre por gente que no teme hacer el ridículo. La idea es simple: dos personas se atan de un pie –el derecho de una de ellas con el izquierdo de la otra– para recorrer una determinada distancia en competencia con otras parejas enlazadas del mismo modo. El premio para el equipo ganador suele ser una gaseosa o algún objeto de discutible utilidad, pero eso no importa: lo que la prueba busca es provocar risa y esparcimiento entre los espectadores. Un efecto que la torpeza de movimiento con la que los participantes se afanarán por llegar a la meta garantiza. Al fin y al cabo, hablamos de dos voluntades tratando de controlar el extraño ser de tres extremidades inferiores en el que repentinamente se han convertido.

La imagen ha acudido a nuestra mente ahora que el partido Unidad y Paz y el PPC han anunciado que irán en alianza a las elecciones generales del próximo año. A solo 15 días de que se venza el plazo para inscribir tal tipo de acuerdos ante el Jurado Nacional de Elecciones, esas dos organizaciones políticas son las únicas que han redondeado el esfuerzo que ello demanda y eso debería ser motivo de admiración y encomio. En un contexto en el que los conglomerados que pugnan por llegar al poder en el 2026 lucen, en general, poco dispuestos a ceder en sus aspiraciones maximalistas, aquí de pronto nos topamos con la prodigiosa conquista de lo que parecía imposible. El problema, sin embargo, es que, habida cuenta de las nociones, digamos, ideológicas que animan a cada uno de los dos partidos, su avance hacia la línea final en la inminente carrera electoral promete asemejarse un tanto a la de los habituales participantes en las competencias de ‘kermés’ que evocábamos al principio.

–Desmaño y trompicones–

En un arreglo que espantó a otras tres organizaciones políticas que originalmente contemplaban sumarse a la alianza, el PPC y Unidad y Paz han decidido que el candidato presidencial que presentarán a los comicios será el líder del segundo de esos colectivos: el actual congresista y general del Ejército en condición de retiro Roberto Chiabra. Llama desde luego la atención que los miembros de la coalición vayan a una elección interna cuyo resultado, al parecer, ya conocen. Pero más allá de ese brote de clarividencia, lo realmente desconcertante es que los herederos políticos del recordado Luis Bedoya Reyes, un denodado opositor de Juan Velasco Alvarado y la dictadura que encabezó, estén alegremente dispuestos a respaldar la postulación de una persona que no mucho tiempo atrás declaró que el tirano en cuestión fue un buen presidente “para la época” y que la reforma agraria – que, como todos sabemos, más tarde hubo que desmantelar– debe contarse dentro de “la parte positiva de su gobierno”. Una reflexión que remató con una sentencia que no por tautológica resulta menos inquietante. “El problema económico es un problema económico”, aseveró con aparente resignación… Y esto a los pepecistas, presuntos centinelas de la vigencia de la economía social de mercado entre nosotros, los tiene sin cuidado. Se preguntarán ustedes cómo van a conciliar voluntades a este respecto los socios de la flamante entente durante la campaña. Pues sencillamente como hacen todos los participantes de cualquier carrera a tres patas: con desmaño y a trompicones. El consuelo que nos queda a quienes tendremos que observar la suerte de gincana que se avecina es, claro, que el esparcimiento estará asegurado. La risa, sin embargo, no tanto.