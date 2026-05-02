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Cómo mentir con estadísticas

“Las estadísticas erróneas distorsionan nuestro entendimiento de la realidad, pueden usarse para generar ira o miedo en la población y, en no pocos casos, llevan a la implementación de decisiones políticas equivocadas”.

    Ariana Lira Delcore
    Por

    Periodista

    ariana.lira@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    “La información puede ser usada para pedir cuentas a los gobernantes y así reducir su discrecionalidad”. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    “La información puede ser usada para pedir cuentas a los gobernantes y así reducir su discrecionalidad”. (Ilustración: Giovanni Tazza)

    El 12 de abril, a la desastrosa jornada electoral plagada de irregularidades se le sumó una página web de presentación de resultados tan pésimamente diseñada como opaca: desfases numéricos, retrasos inexplicables y otras varias inconsistencias. El panorama de confusión, incertidumbre y, sobre todo, desconfianza era previsible.

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