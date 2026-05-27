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Compromisos que requerimos

“En esta segunda vuelta, el país no puede sostenerse en más discursos que apunten con el dedo al rival mientras esconden bajo la alfombra sus pasivos”.

    Paola Villar S.
    Por

    Subeditora de Economía & Día1

    paola.villar@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Seguimos envueltos en una segunda vuelta presidencial de polarización, ataques y medias verdades. El debate del último domingo fue, en parte, un reflejo de ello. Pero, dentro de todo, un segmento a destacar fue la discusión entre los exministros de Economía Pedro Francke (Juntos por el Perú) y Luis Carranza (Fuerza Popular), donde hubo choques, propuestas, y también momentos que nos obligan a reflexionar sobre los acontecimientos de estos últimos cinco años, y los errores que no deberíamos repetir.

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