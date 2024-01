Empezando con un proyecto de ley que virtualmente acabaría con el equilibrio de poderes, estableciendo que sea el Congreso el que tenga la atribución de destituir jueces y fiscales. Fue presentado por Alianza para el Progreso, con la firma de su vocero. Lo extraño es que el congresista Roberto Chiabra, que normalmente no promueve estas barbaridades, haya sido el promotor. Parece que la variante Otorongo24 del virus que los enferma es altamente contagiosa. El vocero del partido, Eduardo Salhuana, ha retirado su firma, señalando que no leyó bien. “Como comprenderás, estoy en Madre de Dios”, fue su contundente explicación. O no lo leyó o sí lo hizo y busca una excusa. Cualquiera de las dos opciones lo deja por las patas de los caballos, vecindario frecuentemente visitado por nuestros ‘padres y madres de la patria’.

Muy acertada la iniciativa de la papeleta ciudadana promovida por El Comercio en el marco de la campaña No Te Pases. Se trata de fotografiar e identificar a quienes usurpen la vía auxiliar para, vivazos ellos, saltearse los problemas de tráfico. Muestra de salvajismo que en el verano une a muchos conductores, desde los de Rolls Royce hasta los de combis asesinas. Nota a pie de página: que los ciudadanos nos encarguemos de esa misión es el reconocimiento de que hemos perdido toda esperanza de que algo tan básico pueda ser solucionado por nuestra policía.

La segunda línea del metro tiene ya cinco años de retraso y falta bastante para que termine. Un hito clave de todo el proceso de transporte masivo en Lima es su estación central, que deberá estar conectada bajo tierra con la equivalente del Metropolitano. Pues el alcalde de Lima ha hecho aprobar en el concejo que la norma que lo permite no sea aplicable para Lima. La razón: hay que cerrar la avenida Paseo Colón por 13 meses. Incomodidad que ya se ha sufrido en muchos lugares, pero que es requisito para que algún día la gente pueda viajar como seres humanos y no como sardinas enlatadas. “Que lo hagan con otra tecnología”, ha exigido el alcalde. El retraso les costaría a los contribuyentes US$9 millones al mes.

Pero no todo es retraso y atraso. Ahora para los parques zonales habrá una tarjeta “clubmet”, que hasta suena a Caribe y ClubMed. Quizás por ello lo de la piscina rodeada de arena con sombrillas de paja. Se busca que esté afiliada a Visa o MasterCard. Ahora bien, han precisado que se pagará solo S/10 al año y que es voluntaria. Si no la tienes, igual entras al “clubmet” (perdón, quise decir al parque zonal). Eso sí, pierdes los descuentos del 20% en teatros, hospitales de la Solidaridad y otros emprendimientos de la corporación Lima. Las más elementales sumas y restas indicarían que la municipalidad perderá un montón de plata si muchos se afilian. Ya se verá, lo importante es que nos modernizamos.

Y ya que hablamos de modernidad, qué mejor inicio de año que enterándonos de que el Ministerio de Defensa va a construir un puerto espacial en el Perú. El anuncio viene con colorida foto incluyendo varios cohetes en espera de ser lanzados. Ello se sumará a la Agencia Espacial Peruana y al Centro Nacional de Estudios Espaciales (perdonen mi ignorancia, no sabía que existían). Las estimaciones preliminares arrojan que se requiere una inversión inicial de S/1.000 millones en la modalidad de asociación público-privada. Lo único que malograría la foto de esa utopía serían los trabajadores llegando en combi o mototaxi.

¡Y los rumores de la renuncia del ministro de Economía! Algunos dicen que fue un buen funcionario en el BCR, pero otros recuerdan que fue viceministro cuando Castillo gobernó. Renuncie o no, ya nos ha dejado como herencia un MEF disminuido, con recesión y mala ejecución del gasto. Un ministro representativo de un gobierno mediocre (con algunas excepciones) que solo busca durar.

El 2024 ya se instaló, pero el ministro del Interior que ofreció capturar a Vladimir Cerrón antes de que acabe el 2023 parece no haberse enterado.