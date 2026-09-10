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Extravíos políticos

“La política no es un campo minado para un defensor siempre que entienda su sentido y preserve el valor de la autonomía institucional”.

    Rolando Luque Mogrovejo
    Por

    Exadjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo

    rluque12@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Defensoría del Pueblo. Foto: Andina/ Referencial.
    Defensoría del Pueblo. Foto: Andina/ Referencial.

    La Defensoría del Pueblo cumple 30 años sumida en el descrédito y la medianía. No es responsabilidad de los buenos trabajadores ni de la institución en sí misma. Su deterioro es obra del titular de la institución, que pese al tiempo transcurrido parece no comprender aún el sentido de su mandato.

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