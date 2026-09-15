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¿Qué hacemos con los partidos políticos? (2)

“En el actual Congreso tuvimos la suerte de que quienes obtuvieron representación cuentan con un mínimo de consistencia y existe un equilibrio relativo entre estas fuerzas”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La semana pasada comentaba que debemos evitar repetir la experiencia de las elecciones generales de este año, con 37 listas en competencia al Parlamento. Si bien solo seis sobrevivieron a la valla electoral y obtuvieron representación, cabe la posibilidad de que varios más pierdan el registro por no haber sido capaces de postular un mínimo de candidaturas a las elecciones regionales y municipales. Al mismo tiempo, en este momento ya hay casi una veintena de partidos nuevos inscritos que no alcanzaron a inscribirse para participar en las elecciones generales; la gran mayoría de ellos son aún más débiles y precarios que los partidos que ya perdieron la inscripción.

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