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Debate sobre un parricidio

“Los jueces no pudieron considerar a Gárate autor mediato, alguien que controla lo que ocurre, porque no había manera. [...] Entonces lo condenaron como instigador [...] sin ninguna demostración”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    "De todo lo extraño que puede ocurrir en este mundo no puede descartarse que un hombre espere años para matar a un hijo al que odia porque su padre, posiblemente, es otro". Ilustración: El Comercio
    "De todo lo extraño que puede ocurrir en este mundo no puede descartarse que un hombre espere años para matar a un hijo al que odia porque su padre, posiblemente, es otro". Ilustración: El Comercio

    El Tribunal Constitucional (TC) resolverá próximamente un intrincado hábeas corpus que postula falso parricidio. Un hombre aduce haber recibido injustamente cadena perpetua por matar a su primogénito de 13 años. Es un delito espeluznante, como terrible sería un error judicial. En ese caso, el sentenciado, siendo víctima del asesinato de su hijo, permanecerá en prisión hasta el fin de sus días. La madre del niño dijo entre lágrimas a los miembros del TC que se ha quedado sin hijo y sin su pareja, cuya inocencia defendió ardorosamente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.