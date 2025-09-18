Entre la conexión y la apropiación

El desarrollo de la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, pero las habilidades digitales de la población no logran seguirle el paso. Este desfase genera una brecha que no solo limita la inclusión digital, sino que también impide que el ecosistema tecnológico del país alcance un nivel de madurez que lo coloque en mejores condiciones para competir en el escenario global. Identificar estrategias que equilibren la distribución de recursos digitales es una tarea prioritaria, porque de ello depende que el desarrollo humano, el crecimiento empresarial y el uso eficiente de la tecnología sean sostenibles e inclusivos.

En este sentido, el Perú ha dado un paso importante al aprobar el Reglamento de la Ley 31814, que establece lineamientos para la aplicación de nuevas tecnologías y que incluye la promoción de la inteligencia artificial generativa con etiquetado de contenido, así como el fomento de técnicas para su detección. Sin embargo, la existencia de leyes no es suficiente si no se acompaña de acciones concretas que reduzcan las brechas de acceso y de competencias digitales, especialmente en un país donde la desigualdad tecnológica refleja y amplifica desigualdades sociales ya existentes.

Un estudio reciente sobre apropiación digital realizado por el Centro Nacional de Consultoría en Colombia y Datum en el Perú aporta evidencia valiosa para comprender mejor esta problemática. El estudio conceptualiza la apropiación como un indicador multidimensional basado en las capacidades de las personas para utilizar la tecnología y en los propósitos que persiguen para hacerlo. Al mismo tiempo analiza nuevos indicadores, como la Ruta de Ciudadanía Digital, que describe las etapas de desarrollo de habilidades y usos digitales; la Frontera Digital, que examina actividades realizadas exclusivamente en entornos digitales; y el GINI Digital, que mide la desigualdad en el acceso y uso de estas tecnologías. Estos indicadores permiten ver no solo qué tan equipados están los hogares, sino también cómo utilizan realmente esas herramientas.

El equipamiento de los hogares en el Perú es similar al de Colombia, aunque más bajo que el de Chile. Sin embargo, el índice de apropiación digital peruano se mantiene rezagado, ya que el uso de la tecnología en el país está más concentrado en fines recreativos y sociales. En la ruta de ciudadanía digital, apenas un 6% de los peruanos ha alcanzado un nivel avanzado de competencias, frente al 17% en Chile y al 18% en Colombia. Esto evidencia que el Perú aún tiene un largo camino por recorrer para consolidar habilidades en áreas clave como la colaboración en entornos digitales, la creación de contenidos, la participación ciudadana y el comercio electrónico, considerando que casi dos tercios de la población permanece en el nivel básico. Aun así, se observa un aumento en actividades que cruzan la frontera digital; algunas se alternan entre lo virtual y lo presencial, mientras que otras, como la medicina, siguen dependiendo en gran medida de la presencialidad.

La brecha es aún más marcada en las zonas rurales, donde subsisten ciudadanos completamente desconectados y una mayoría que accede solo para usos básicos, como la comunicación por mensajería instantánea o el consumo de redes sociales. Asimismo, la adopción de inteligencia artificial es casi nula. Esta situación refleja cómo las desigualdades tradicionales se trasladan al ámbito digital, profundizando la exclusión de aquellos que ya enfrentan más limitaciones en otros aspectos de la vida económica y social.

La digitalización es un componente central del desarrollo, el desafío es doble para el Perú. Por un lado, se requiere mejorar la infraestructura tecnológica para garantizar un acceso equitativo en todas las regiones. Por otro, es necesario invertir en capital humano, fortaleciendo las competencias digitales de los ciudadanos para que puedan usar la tecnología como motor de inclusión y desarrollo.