¿Por qué la digitalización empresarial acelera y cómo Zoho alcanzó una cifra histórica de clientes?

En 2026, las soluciones de software se han consolidado como el eje central de la transformación digital en todos los sectores. Su importancia radica no solo en automatizar procesos y optimizar recursos, sino en habilitar decisiones basadas en datos en tiempo real, potenciar la innovación y ofrecer experiencias personalizadas a usuarios y clientes.

Desde la inteligencia artificial, que predice comportamientos hasta plataformas colaborativas, que conectan equipos globales, el software se ha convertido en un activo estratégico que define la competitividad y resiliencia de empresas y organizaciones en un mundo cada vez más interconectado. La capacidad de adoptar soluciones ágiles y seguras ya no es una ventaja, sino un requisito indispensable para prosperar en este entorno dinámico.

En este sentido, la empresa tecnológica Zoho Corporation informó que más de un millón de compañías utilizan actualmente sus soluciones de software, lo que equivale a más de 150 millones de usuarios pagos a nivel global. El anuncio coincide con el 30° aniversario de la firma.

¿Cuál fue el crecimiento en 2025?

Según datos difundidos por la compañía, durante 2025 registró un crecimiento interanual de 32% en su base de clientes y de 20% en ingresos. Zoho opera a través de cuatro divisiones: Zoho, ManageEngine, Qntrl y TrainerCentral.

“Ser una empresa autofinanciada, privada y construida completamente de forma interna convierte a Zoho en una excepción entre los competidores”, dijo Sridhar Vembu, cofundador y científico jefe de la empresa. “Durante 30 años, la estrella guía de Zoho Corporation ha sido entregar valor al cliente. Antes de que cualquier innovación, estrategia o principio rector se convierta en un producto, un cambio o una política, primero debe responder a la pregunta: ‘¿Esto ayudará a las empresas?’. Estamos profundamente agradecidos de que compañías de todo el mundo hayan respondido positivamente a nuestro enfoque centrado en el cliente durante las últimas tres décadas, y seguiremos satisfaciendo las necesidades cambiantes de las empresas con soluciones potentes, escalables y asequibles”.

La firma señaló que en el último año sumó clientes de distintos sectores y regiones. Entre ellos figuran Rapid Response Monitoring y Synergy HomeCare en Estados Unidos; Mercedes-Benz India, Force Motors, Joyalukkas y Union Bank of India en India; Flora Food Group, Handl Tyrol y Atout France en Europa; los clubes Al-Ahli Saudi FC y Al Qadsiah FC en Medio Oriente; y Grupo Gonher, Creditas y Editora Globo en América Latina.

Parte del comunicado incluye testimonios de clientes corporativos sobre el uso de las herramientas de la empresa.

“‘Asociación’ es una palabra que se usa con frecuencia en los negocios, pero rara vez coincide con su definición”, afirmó David Fauser, vicepresidente de Ventas, Marketing y Estrategia de CIMCO. “Con Zoho, puedo decir que siempre ha sido un verdadero socio. Más que simplemente ofrecer software, Zoho se involucra con nosotros de manera colaborativa, ayudándonos a analizar desafíos, adaptarnos al cambio y mejorar nuestra operación. Ese nivel de enfoque en el cliente y visión a largo plazo es lo que ha hecho que nuestra relación perdure durante ocho años”.

“A medida que nuestro negocio ha evolucionado en los últimos 10 años mediante adquisiciones, reestructuraciones organizacionales y nuevos modelos operativos, Zoho ha crecido con nosotros en lugar de forzarnos a marcos rígidos”, dijo Brandon Lennix, director de Operaciones Comerciales de GardaWorld. “La amplia gama de aplicaciones disponibles y su gran flexibilidad nos han ayudado a adaptarnos rápidamente a las necesidades del negocio, tomar decisiones informadas y mantener el impulso en momentos de grandes desafíos”.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

“Durante los últimos ocho años, Zoho se ha convertido en la columna vertebral de nuestros sistemas empresariales”, afirmó Jason Yoffy, gerente de Experiencia de Usuario en RJG. “Mientras que algunas empresas se conformarían con saber que ya tienen nuestro negocio, Zoho siempre ha actuado como si estuviera trabajando para conservarlo. La razón por la que seguimos con Zoho es que sigue mejorando. Continúan lanzándose nuevas aplicaciones, las herramientas existentes se vuelven más potentes y la experiencia de usuario evoluciona constantemente de maneras que realmente apoyan a nuestro equipo”.

“Como muchos, nuestro recorrido de más de una década con Zoho comenzó con una sola aplicación, Zoho CRM, y Zoho ha crecido con nosotros. Una vez que entendimos que podíamos gestionar todo nuestro negocio con Zoho, migramos a Zoho One. Con el tiempo, toda nuestra empresa ha mejorado, y esto se debe a que Zoho ofrece un conjunto de productos a un precio razonable, con un soporte muy superior al de los competidores”, comentó Roque Rodon, director de Operaciones de Erase.com.

“Hemos estado con Zoho desde 2014, y lo que nos mantiene aquí es la amplitud de la plataforma”, concluyó Phil Edey, gerente general de Arctic Spas. “Como fabricante canadiense de jacuzzis con más de 200 distribuidores en Norteamérica y Europa, necesitamos que nuestro CRM, analítica y herramientas operativas funcionen de manera fluida. Zoho nos ofrece ese ecosistema integrado sin precios corporativos. A medida que nuestro negocio ha crecido y nuestras necesidades se han sofisticado —con gestión de distribuidores, integraciones API y automatización de flujos de trabajo— Zoho ha crecido con nosotros”.

Zoho fue fundada en 1996 y mantiene su sede principal en Chennai. De acuerdo con la propia compañía, cuenta con más de 19.000 empleados y presencia en 28 países.