El aniversario 102 de Turquía

El 29 de octubre de 2025 se conmemora el aniversario 102 de la República de Turquía.

El liderazgo de Atatürk y la dedicación del pueblo turco por la libertad sentaron las bases de un Estado moderno y democrático. Sobre la base del lema de Atatürk: “Paz en casa, paz en el mundo”, Turquía se transformó en un miembro activo de la comunidad internacional. Hoy, Turquía es la decimoséptima economía más grande del mundo, miembro del G20 y miembro fundador de la OCDE.

En el Perú, este año también celebramos con orgullo otro hito importante: el aniversario 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Turquía y el Perú.

Aunque las relaciones bilaterales y la correspondencia entre nuestros países amigos se remontan al siglo XIX, recién a partir del 29 de mayo de 1950 se acreditó a un enviado turco como el primer enviado acreditado ante el Perú. Esta acreditación fortaleció las bases de nuestras amistosas relaciones bilaterales y nuestra agenda positiva.

Es un gran honor para mí celebrar estos importantes hitos aquí, en este hermoso país, el Perú. En conmemoración de estos acontecimientos, realizamos diversas actividades que esperamos impulsen aún más los lazos políticos, económicos, académicos y culturales entre Turquía y el Perú.

Nuestra fructífera colaboración en materia de cooperación para el desarrollo está en constante crecimiento. La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, TİKA, en colaboración con su homóloga peruana, APCI, llevó a cabo proyectos en el Perú y planea realizar otros en terceros países.

Nos complace ver que el programa integral de becas “Becas Turquía” recibe cada año más atención de los estudiantes peruanos. Este año se otorgaron becas a más de 20 exitosos estudiantes. Ellos se convertirán en el puente entre nuestros países y culturas.

Esperamos celebrar este aniversario con otro hito importante: el inicio de los vuelos directos de Turkish Airlines de Estambul a Lima en los próximos meses.

Turquía y el Perú comparten puntos de vista similares sobre asuntos regionales e internacionales y cooperan ampliamente en organizaciones internacionales. Turquía apoya firmemente la adhesión del Perú a la OCDE y se complace en el rápido progreso del proceso de adhesión.

Me siento honrada de formar parte de la expansión y profundización de las excelentes relaciones bilaterales entre Turquía y el Perú. Estamos decididos a trabajar para seguir impulsándolas.