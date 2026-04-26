Por Redacción EC

La práctica de disciplinas como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas que suelen terminar llamando la atención debido a ciertas particularidades. Ahora vamos a referirnos a reconocido club cuyo estadio recibió a miles de aficionados el domingo 19 de abril, y bajo estructura en forma de cocodrilo, fue testigo de histórico ascenso. Conoce los detalles a continuación, cómo es el viralizado recinto, y mucho más al respecto.

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