La práctica de disciplinas como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas que suelen terminar llamando la atención debido a ciertas particularidades. Ahora vamos a referirnos a reconocido club cuyo estadio recibió a miles de aficionados el domingo 19 de abril, y bajo estructura en forma de cocodrilo, fue testigo de histórico ascenso. Conoce los detalles a continuación, cómo es el viralizado recinto, y mucho más al respecto.

EL EQUIPO QUE CUENTA CON ESTADIO EN FORMA DE COCODRILO Y ACABA DE HACER HISTORIA ASCENDIENDO DE CATEGORÍA

Han transcurrido 10 años desde que se inaugurara el afamado estadio cuyo diseño llama la atención debido a cocodrilo que lo protagoniza e identifica a club europeo con más de 50 años de historia.

Contando con título de primera división en vitrinas, hoy Bursaspor es la institución a la cual vamos a referirnos, y esto debido a ascenso logrado a la Nesine 2. Lig que terminó llenando de festejos el Timsah Arena.

Más de 40 mil espectadores alberga, y desde fines de 2015, el estadio de los populares ‘Cocodrilos Verdes’ cuyo mayor hito fue obtener el trofeo de la máxima categoría turca que le permitió disputar la fase de grupos de la Champions League por primera y única vez.

AQUÍ SE VIENE CONSTRUYENDO LO QUE SERÁ EL ESTADIO MÁS GRANDE DEL MUNDO

A nivel global, diversos son los países que cuentan con destacadas infraestructuras, y deportivamente algunas llaman más la atención de medios y amantes del ‘deporte rey’, debido a características entre las cuales termina figurando el aforo, por ejemplo.

Con respecto a esto último mencionado, pasamos a compartirte los pormenores entorno a la construcción del Estadio Hassan II ubicado en Marruecos, y específicamente dentro de la localidad de El Mansouria, provincia de Benslimane, y a 38 km al norte de Casablanca, la ciudad africana que albergará duelos de la Copa del Mundo 2030.

Dicho recinto deportivo, y proyectado a convertirse en el de mayor capacidad a nivel global, fue “concebido como un lugar de encuentro, similar al Moussem, las fiestas tradicionales donde se reúne la comunidad”, remarca Tarik Oualalou durante diálogo concedido a L’Observateur du Maroc et d’Afrique, y como uno de los arquitectos principales de iniciativa ideada para recibir a 115 mil personas desde el 2028.

“El estadio está cubierto por una llamativa cubierta formada por una singular estructura de celosía de aluminio”, alcanza a leerse asimismo mediante publicación realizada por parte de Populous, firma global estadounidense cuya información brindada también puntualiza en que el Hassan II “cumplirá íntegramente con la normativa de la FIFA” buscando albergar la gran final del Mundial 2030 tras designarse a Marruecos como país coanfitrión junto a España y Portugal.

LA MODERNIDAD SE TRASLADA A ESTADIO LATINOAMERICANO QUE PROYECTA A INAUGURARSE EN 2027

Ya transcurren los meses de 2026, y desde América Latina, medios reportan los detalles entorno a la edificación de modernas instalaciones deportivas como aquellas vinculadas a recinto cuya modernidad haría que supere al mítico Maracaná brasileño.

Desde Centroamérica puntualmente, hoy llega la noticia referente a los avances del que proyecta ser el Estadio Nacional de El Salvador gracias a construcción realizada por parte de China State Construction e inversión ascendente a los 100 millones de dólares.

Con capacidad para 50 mil personas, y posibilidad de llegar a 60 mil, dicho recinto le ofrecerá a sus espectadores una infraestructura donde resalta la habilitación de área designada para Personas con Discapacidad (PCD), por ejemplo, y asimismo diseño que contempla la incorporación de dos canchas de baloncesto y zona polideportiva destinada a la práctica de otras disciplinas.

Proyectado para inaugurarse en 2027, el Estadio Nacional representa un “proyecto emblemático de la cooperación entre China y El Salvador”, refería el presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, durante ceremonia de donación de la maqueta arquitectónica mediante la cual logra visibilizarse cómo quedaría construido en los terrenos de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios (Antiguo Cuscatlán).

LAS OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTA EL ESTADIO NACIONAL SALVADOREÑO

Iluminación LED de nivel FIFA, y apta para las transmisiones en ultra alta definición.

Pantallas gigantes y sistemas digitales integrados que buscan mejorar la experiencia de los espectadores.

Infraestructura multipropósito e ideal para la práctica del fútbol, y realización de conciertos y eventos culturales.

Accesos y circulación eficientes pensando en las PCD y gran flujo de personas.

Criterios de sostenibilidad gracias al uso de materiales de larga durabilidad y eficiencia energética.