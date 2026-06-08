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Un día después...

“¿Cómo afrontar el reto de salir de la crisis política que empantana al país? Hay dos frentes de preocupación mayor: por un lado, la inestabilidad en las alturas del poder, y por otro, la profunda desconfianza ciudadana hacia los políticos".

    Santiago Pedraglio
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Esta columna nace antes de saber los resultados electorales. Por ello, toca aspectos puntuales de la campaña y de los retos que afrontarán los ganadores y los perdedores de ayer, domingo 7.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.