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¿El fin del antifujimorismo?

“El antifujimorismo podría seguir reduciéndose en función de tres variables: el éxito percibido en economía y políticas públicas, el crecimiento de audiencias que abandonen referentes del centro y el manejo político del propio fujimorismo”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

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    Keiko Fujimori indicó que Fuerza Popular cuenta con copias de todas las actas electorales a nivel nacional. Foto: GEC.
    Keiko Fujimori indicó que Fuerza Popular cuenta con copias de todas las actas electorales a nivel nacional. Foto: GEC.

    La virtual victoria de Keiko Fujimori en su cuarto intento consecutivo de alcanzar la presidencia –un hecho inédito en la política mundial– ha dejado sorprendidos a muchos, inclusive a quienes la apoyaron en el pasado. La historia del país cambiará para siempre con su triunfo, siendo quizás el rasgo más resaltante el retorno a la bicameralidad, que introducirá dinámicas políticas ajenas a toda una generación.

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