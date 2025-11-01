El principal reto de la industria peruana

La industria peruana se encuentra en un punto decisivo frente a los avances tecnológicos globales. La transformación digital ya no representa una tendencia futura, sino una realidad que redefine los procesos productivos de cualquier sector. No obstante, su adopción en el contexto nacional avanza con significativa lentitud, obstaculizada por deficiencias estructurales en infraestructura, limitaciones de inversión y una gestión del cambio aún incipiente.

La integración estratégica de la automatización y la IA puede optimizar las operaciones de sectores claves como la minería, la manufactura y la pesca. Este enfoque resulta coherente con los principios de la ingeniería contemporánea, donde se integra el análisis de datos, el criterio ingenieril y la toma de decisiones basadas en la evidencia. Por tanto, la automatización no debe entenderse como una sustitución del trabajo humano, sino como una extensión de las capacidades profesionales para desarrollar tareas complejas.

En ese sentido, la incorporación de estas tecnologías demanda un cambio estructural y cultural de las empresas, debido a que la transformación digital requiere el desarrollo de talento especializado, la inversión prioritaria en infraestructura tecnológica y la articulación entre universidad, empresa y Estado. Estas condiciones representan requisitos indispensables para materializar un verdadero desarrollo industrial sostenido.

El desafío fundamental para el Perú consiste en orientar esta transición hacia un modelo que sea sostenible en el tiempo, donde la innovación tecnológica y la investigación aplicada se constituyan como ejes articuladores para la mejora de la industria peruana.