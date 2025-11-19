En el Semáforo de este miércoles 19 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el proyecto en un colegio ayacuchano que incentiva la lectura. El segundo tema: la alarmante situación respecto de la seguridad vial en el país. Finalmente: un nuevo ataque a una empresa de transportes que es extorsionada.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL PROYECTO LECTOR

En mayo del 2024, el colegio José de San Martín, ubicado en Ayacucho, puso en marcha un proyecto que buscaba fomentar el hábito lector de los estudiantes y mejorar su comprensión lectora. Hoy, más de un año y medio después, la iniciativa “Libros que transforman, autores que inspiran”, ha logrado sus primeros frutos. Hasta la fecha, se han llevado a cabo seis ediciones de este proyecto, que se ha consolidado como una actividad transformadora en el colegio y con posibilidades de ser replicado en otras instituciones del país.

🔴CARRETERAS PELIGROSAS

El 12 de noviembre ocurrió la mayor tragedia en las carreteras del Perú en los últimos 9 años: 37 fallecidos y 24 heridos por un choque entre una camioneta y un bus en Arequipa. Este caso refleja la alarmante situación en la seguridad vial: entre enero del 2024 y octubre del 2025, se han registrado 115.581 denuncias por el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Lima Metropolitana encabeza en el 2025 a las regiones en cantidad de denuncias por el mencionado delito con 8.994.; le siguen Lambayeque, Junín y Arequipa.

🔴NUEVO DÍA, NUEVO ATAQUE

La extorsión sigue cobrando víctimas. Durante la madrugada de ayer, la empresa de transporte urbano El Rápido sufrió un nuevo atentado a manos de un grupo de extorsionadores, que balearon la fachada de su cochera, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. Según peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron cuando menos seis balazos que percutaron los sujetos contra el frontis del local. Al parecer, habrían utilizado armas de largo alcance.