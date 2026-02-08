El vaticinio de Trump sobre la caída de Cuba

La reciente declaración del presidente Donald Trump de que la dictadura cubana podría caer muy pronto quizá no sea solo otra de sus habituales exageraciones, como cuando prometió convertir Gaza en una Riviera del Medio Oriente o poner fin a la guerra de Ucrania “en 24 horas”.

En el caso de Cuba, puede que su predicción no sea descabellada. Los datos económicos están del lado de Trump.

La reciente suspensión de los envíos de petróleo subvencionado de Venezuela y México a Cuba, bajo presión estadounidense, está agravando aún más la ya crítica crisis energética de la isla. La empresa consultora de datos Kpler pronostica que Cuba se quedará sin petróleo entre el 15 y el 20 de febrero, según el “Financial Times”. La isla ya sufre, desde hace más de un año, cortes de electricidad que a veces duran días enteros.

El turismo, principal fuente de ingresos de la isla, se ha desplomado. Pocos extranjeros quieren pasar sus vacaciones en un país que de noche se queda a oscuras. El número de turistas extranjeros cayó a 1,8 millones en el 2025, de los 4,7 millones del 2018, según cifras oficiales de Cuba.

Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, me dijo que la previsión de Kpler podría ser un poco exagerada. Sin embargo, coincidió en que las reservas petroleras de Cuba tocarán fondo en cuestión de semanas. “Nuestro estimado es que tienen de cuatro a ocho semanas de combustible”, me dijo. “Si para marzo no vemos en el horizonte un buque petrolero atracando en un puerto cubano, estaremos frente a una crisis”.

El problema para la dictadura cubana, más allá del petróleo necesario para mantener las casas iluminadas, será la falta de diésel para mantener la economía a flote. La industria azucarera cubana está casi paralizada por escasez de diésel para sus tractores y camiones. La gran pregunta es si el régimen cubano caerá como resultado de esta crisis económica.

Le recordé a Piñón que el régimen sobrevivió a un corte similar de sus suministros de petróleo a principios de la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética. “Pero esta vez, la situación es totalmente diferente”, me respondió Piñón. “No soy un analista político, pero recuerda que en aquel momento había un Fidel Castro. Había una persona que podía alentar al pueblo cubano a continuar”.

Hoy, el hermano de Fidel Castro, Raúl, tiene 94 años, y el gobernante Miguel Díaz-Canel es un burócrata gris al que le cuesta mantener despierta a su audiencia.

Personas que han visitado la isla recientemente me cuentan que, aunque mucha gente odia al régimen, existe un gran obstáculo para las protestas masivas que podrían derrocarlo: la mayoría de los jóvenes se han ido del país. Cuba se ha convertido en una isla de abuelos, cuyos hijos y nietos viven en Miami, Madrid u otras partes del mundo.

Asimismo, no se puede descartar que la dictadura cubana llegue a un acuerdo con Trump y se mantenga en el poder. Trump ha instado recientemente a los funcionarios cubanos a “llegar a un acuerdo”, y el martes 3 de febrero dijo que su gobierno está hablando con “las más altas autoridades de Cuba”. Trump podría estar buscando un entendimiento sobre migración y cooperación en materia de drogas, dejando para el futuro una transición a la democracia.

En cualquier caso, diplomáticos extranjeros en Cuba me dicen que el pronóstico de Trump sobre una posible caída del régimen podría no ser un disparate. En el pasado, la dictadura de Cuba siempre ha logrado encontrar un salvador en momentos de necesidad, ya fuera Rusia, Venezuela o México. Esta vez, no hay ningún salvador a la vista, y las luces se están apagando en la isla.

