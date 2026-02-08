Inicio
El vaticinio de Trump sobre la caída de Cuba

“Aunque mucha gente odia al régimen, existe un gran obstáculo para las protestas masivas que podrían derrocarlo: la mayoría de los jóvenes se han ido del país”.

    "En el pasado, la dictadura de Cuba siempre ha logrado encontrar un salvador en momentos de necesidad, ya fuera Rusia, Venezuela o México. Esta vez, no hay ningún salvador a la vista". Ilustración: Giovanni Tazza
    "En el pasado, la dictadura de Cuba siempre ha logrado encontrar un salvador en momentos de necesidad, ya fuera Rusia, Venezuela o México. Esta vez, no hay ningún salvador a la vista". Ilustración: Giovanni Tazza

    La reciente declaración del presidente Donald Trump de que la dictadura cubana podría caer muy pronto quizá no sea solo otra de sus habituales exageraciones, como cuando prometió convertir Gaza en una Riviera del Medio Oriente o poner fin a la guerra de Ucrania “en 24 horas”.

