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En el umbral de lo desconocido

“Sembrar paz en tiempos de guerra es uno de los grandes retos que posibilitará reconstruir la República del Perú”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    "¿Qué hacer para remontar tanto dolor e indignación, aparte de quejarse en las redes?". Ilustración: Giovanni Tazza
    "¿Qué hacer para remontar tanto dolor e indignación, aparte de quejarse en las redes?". Ilustración: Giovanni Tazza

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.