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En la sociedad del desconocimiento

“Esta campaña electoral ha sacado lo peor de nosotros y es bueno que así sea para conocernos mejor”.

    Carmen McEvoy
    Por

    Historiadora

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La democracia, tal como se la ha conocido hasta la fecha, requiere de un saber medianamente experto, además del debate basado en evidencias. Sin embargo, en los últimos tiempos, señala el número especial de Letras Libres dedicado específicamente a la “cultura del desconocimiento”, la tendencia a erosionar la autoridad de los especialistas y de la ciencia misma se ha extendido. Lo que queda claro es que “la legitimidad del saber está en disputa” y, en ese contexto, “la universidad de la vida”, a la que aludió con entusiasmo un senador electo, expresa el desprecio hacia la “pesada” cultura libresca. Lo que señalo específicamente es ese espacio bastante nebuloso donde ya nada se puede medir.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.