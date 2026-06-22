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Construyamos una mejor sociedad

“El problema es más profundo: los peruanos desconfiamos del ciudadano que tenemos al lado”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    ¿Cuántas veces ha visto a una persona maltratar a un sereno porque le pide que no haga algo indebido? ¿Cuántas veces ha visto a alguien botar basura a la calle? ¿O a dueños de perros dejar las bolsitas en la vereda? ¿Cuántas veces ha sido testigo silencioso de un acto de discriminación?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.