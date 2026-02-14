Inicio
Epstein, Chomsky y la vergüenza tardía

“Si bien Chomsky no ha sido implicado en los delitos de Epstein, se hace increíble que haya decidido taparse los ojos ante lo que criticaba”.

    La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos sobre el Caso Epstein, acusado de red de explotación sexual infantil. En la foto aparecen Chomsky y Epstein. Foto: Epstein Estate/House Oversight Committee/ZUMAPRESS/picture alliance
    La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos sobre el Caso Epstein, acusado de red de explotación sexual infantil. En la foto aparecen Chomsky y Epstein. Foto: Epstein Estate/House Oversight Committee/ZUMAPRESS/picture alliance

    Los mensajes de arrepentimiento han aparecido con descarado retraso y sin disimulo ante la hipocresía. Ahora resulta que las personas señaladas en los archivos de Jeffrey Epstein “no sabían nada”, “fueron manipuladas” o “utilizadas” por el pederasta y depredador sexual que se quitó la vida en el 2019.

    Columnistas

