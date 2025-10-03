En el Semáforo de este jueves 2 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la escuela Puckllay representará al Perú en el Festival Mundial de Teatro Adolescente en Buenos Aires con “Tupananchikkama”. Segundo, la inflación podría bajar según el INEI, pero persisten riesgos por insumos importados. Finalmente, continúan enfrentamientos en la mina Francés de Pataz entre grupos ilegales y autoridades.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢TEATRO ADOLESCENTE PERUANO

El arte peruano sigue sonando. La escuela de arte Puckllay, nacida en las Lomas de Carabayllo en el 2004, celebrará un nuevo hito en su historia: la quinta promoción de estudiantes representará al Perú en el XVI Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos que Venimos, que se realizará del 6 al 12 de octubre en Buenos Aires, Argentina. El elenco presentará la obra “Tupananchikkama” (“Hasta que nos volvamos a encontrar”), que es su trabajo de graduación.

🟡LA INFLACIÓN PODRÍA BAJAR

La inflación podría volver a niveles bajos en lo que queda de este año; sin embargo, existen algunos riesgos de por medio. El último informe del INEI mostró una variación mínima de precios en setiembre. Analistas resaltan la normalización de la canasta básica tras los choques de los últimos años, pero advierten que el panorama estará sujeto a factores externos como la dependencia de insumos importados, los choques políticos o climáticos, y la volatilidad del tipo de cambio.

🔴NUEVO FOCO DE MINERÍA ILEGAL

A pesar del estado de emergencia en Pataz, los enfrentamientos por el tema de la minería ilegal continúan. La mina Francés, ubicada en la localidad de Pataz, en La Libertad, se encuentra tomada desde inicios de setiembre por un grupo de sujetos, que se han enfrentado a balazos a la policía y a las Fuerzas Armadas en los últimos días. Este hecho ha evidenciado la disputa entre las empresas Poderosa y Cateos Alex por la explotación de la mina en mención.