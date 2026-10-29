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Estrés en aumento

“Las empresas y gobiernos tienen un papel importante en la generación de condiciones que contribuyan a reducir las presiones [que generan estrés]”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    El estrés se ha convertido en una experiencia cada vez más frecuente. La última encuesta global de WIN, realizada en el Perú por Datum, revela que el 42% de las personas en el mundo afirma sufrir estrés con mucha o bastante frecuencia, frente al 32% registrado el año anterior. Aunque parte de esta diferencia podría explicarse por cambios en la formulación de la pregunta, el incremento se observa en 34 de los 39 países evaluados en ambas mediciones. Los resultados muestran una tendencia que merece atención, especialmente por las causas que están detrás de este fenómeno.

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