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Inversión y crecimiento

“El exceso de ahorro sobre inversión indica que al sector privado le convino invertir parte de sus ahorros fuera del país y es una señal de que las condiciones internas no justificaron una mayor inversión”.

    Alfredo Thorne
    Por

    Exministro de Economía y Finanzas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El aumento de la inversión privada ha sido una sorpresa positiva, y podría resultar en una mayor tasa de crecimiento de largo plazo. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) nuevamente ha revisado al alza su proyección para este año a 14%, y para el próximo a 8,5%. El ministro Elmer Cuba ha insistido en la promoción de la inversión privada como motor del crecimiento y conviene preguntarnos si solo mayor inversión es necesaria.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.