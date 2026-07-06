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La corrupción: el sistema dentro del sistema

“Cuando la corrupción no es denunciada, y es utilizada como una herramienta válida para lograr obtener beneficios, los ciudadanos se convierten en parte del problema”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Manuel nació en Huaylillas, uno de los distritos de la provincia de Pataz en La Libertad. No terminó el colegio, no le gusta aprender. No se puede concentrar. Y está convencido de que eso hoy no es importante. Gracias a su trabajo, Manuel ha construido un edificio de siete pisos y se ha comprado un camión donde transporta oro de Pataz a la planta de beneficio en la Panamericana Norte. Como en todo, su trabajo tiene riesgos. Además de las largas horas por carretera, tiene que pasar por tres controles policiales donde tiene que aceitar a los policías para que lo dejen pasar tranquilo. Sabe que su carga es ilegal, pero el pertenece a ese 41% de peruanos que cree que las economías ilícitas son la única manera de conseguir trabajo (Encuesta Proética 2025).

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