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La fatiga de la incertidumbre

“¿Cómo devolvemos a nuestras instituciones esas reglas y esa confianza perdidas, con autoridades creíbles y mínimos consensos compartidos?”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    La incertidumbre dejó de ser una situación excepcional en el Perú para convertirse en una dramática forma de vida. Cambian los presidentes, se fragmentan las agrupaciones políticas, se erosionan las instituciones y las elecciones dejan más dudas que certezas. Hoy, exactamente un mes después de la primera vuelta electoral, continuamos sin tener el conteo oficial de la ONPE al 100%. Y mientras nos encaminamos hacia una segunda vuelta marcada por la polarización, las denuncias cruzadas y la desconfianza creciente en el sistema electoral, el Perú sigue avanzando sin un norte claro.

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