El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La mina de oro política

“La altísima informalidad es la mayor injusticia estructural que tenemos”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Una de las consecuencias de tener tantos candidatos en medio de tanta desconfianza a la política es que se pasará a la segunda vuelta con un porcentaje relativamente pequeño de los votos. Eso lleva a algunos partidos a radicalizar sus posturas para captar el voto de las minorías radicales de izquierda o de derecha, que suman cada una lo suficiente para pasar al repechaje.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.