El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La informalidad laboral y la democracia

“Si queremos atacar la informalidad en algún sector, tenemos que estudiar por qué se ha llegado a esa situación”.

    Elmer Cuba
    Por

    Economista y Socio de Macroconsult

    ecuba@macroconsult.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Conoce las últimas novedades sobre los puestos de empleo en Perú. (Foto: Andina)
    Conoce las últimas novedades sobre los puestos de empleo en Perú. (Foto: Andina)

    Muchos colegas economistas, otros científicos sociales y muchos aficionados utilizan el concepto de “informalidad” para explicar un sinnúmero de problemas que afectan al país. Desde problemas con supuestos poderes informales infiltrados en la política, problemas en la recaudación, el empleo, el medio ambiente y hasta el comercio ambulatorio.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.