Inicio
·
opinion
·
voz universitaria

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cuando la ley estorba

“Cuando quienes ejercen el poder aceptan ser fiscalizados, fortalecen la confianza pública; cuando se resisten, enseñan que la ley es negociable”.

    Valeria Nacimiento Lengua
    Por

    Estudiante de Ciencias Políticas en la UPC

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La autoridad no se impone solo con sanciones, se construye con coherencia". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "La autoridad no se impone solo con sanciones, se construye con coherencia". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Voto digital en el Perú: ¿ilusión o realidad?
    Voz Universitaria

    Voto digital en el Perú: ¿ilusión o realidad?

    Cuando la ley estorba
    Voz Universitaria

    Cuando la ley estorba

    La responsabilidad de estar presentes
    Voz Universitaria

    La responsabilidad de estar presentes

    No es el “cuánto”, sino el “cómo” de la inversión
    Voz Universitaria

    No es el “cuánto”, sino el “cómo” de la inversión