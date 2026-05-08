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Paremos el bulldozer

¿Con qué ojos verá el Perú los reclamos justos de los gremios empresariales en el futuro si hoy se están aliando con voces que van en contra del orden legal e institucional?

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Muchos solemos pedir a los gremios empresariales que se involucren en los debates sobre el futuro del país, pero creo que la decisión de la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores (ÁDEX) y otras organizaciones –excepto la Confiep– de plegarse a las exigencias de un candidato presidencial puede terminar haciéndoles más daño que el riesgo que creen estar tratando de prevenir.

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