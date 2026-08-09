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El curioso caso del rational cholo

“Estamos ante un actor social sin ideólogos, sin una élite política que le proponga un horizonte. Por ello, tienen razón quienes sostienen que estamos ante un sector sin representación política”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En su primera aparición pública como ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha presentado los dos pilares de su gestión: elevar la productividad y avanzar en inclusión social. El orden no me parece casual. Produzco, luego incluyo. La premisa, hay que subrayarla, es mantener una economía de mercado. La novedad es que no hay voluntad de seguir en modo de piloto automático, pues se ha puesto a la informalidad en el centro de las reformas. Dado los nombramientos en los puestos claves y las comisiones presidenciales que acompañan, todo parece indicar que la tecnocracia ha vuelto a tomar el volante del país. Lo que está por verse es si han aprendido a conducir.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.