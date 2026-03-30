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La pena de muerte como fetiche

“El argumento base de los penamuertistas es que resolverá los problemas porque su aplicación es disuasiva”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

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    La primera ronda de debates entre candidatos presidenciales ha traído pocas novedades en cuanto a propuestas, pero sí bastante énfasis en medidas radicales. Escasearon ideas nuevas y esperanzadoras, y se desbordaron los reclamos de pena de muerte, junto con el tan voceado abandono de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el recorte de derechos, desde la anulación de la presunción de inocencia y la instauración de un destacamento de aniquilamiento dirigido por un futuro gobierno, hasta la supresión de alimentos en las cárceles si los presos “se portan mal”.

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