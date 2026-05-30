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La promesa

“El plan de Keiko Fujimori comienza por restaurar libertad económica, despejando la maraña de trabas y regulaciones, para liberar las fuerzas productivas”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El Perú no puede darse el lujo de tener los precios de los minerales que tiene y no crecer alrededor del 8% al año para reducir la pobreza cuatro o cinco puntos por año. Solo una de las dos opciones este 7 de junio plantea las reformas que se requiere para aprovechar esa oportunidad y para no seguir perdiendo el tiempo: refrescar o repotenciar las reformas de primera generación que se hicieron en los noventa, ya esclerotizadas, y ejecutar de una vez las reformas de segunda y tercera generación que quedaron pendientes y nunca se llevaron a cabo.

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