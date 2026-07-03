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Las siete plagas de Venezuela

“Los espantosos terremotos fueron sucedidos por el silencio. No había sirenas. El Estado no respondió a las urgencias de su pueblo”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Primera: el bipartidismo colapsado trajo a Hugo Chávez. El enriquecimiento ilícito, el clientelismo, el despilfarro de la riqueza petrolera y la crisis económica y social llevaron a una revuelta popular, el ‘Caracazo’, que dejó cientos de muertos. Quedaba claro que los ciudadanos ya querían otros gobernantes.

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