🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LIBROS QUE VUELAN

El festival Libros que Vuelan regresa en su quinta edición. La mañana del 30 de noviembre el Museo de Arte de Lima (MALI) volverá a abrir sus puertas a una escena que ya se hizo costumbre: familias, niños y educadores caminando entre obras ilustradas, talleres y música. En el evento, se presentará la última creación literaria de la novelista Chiara Roggero, “La flor y el baobab”, y “Atlas de la Amazonía”, del autor Ricardo Guerrero, entre otras novedades.

🟡LA COSTA VERDE CERRADA

Debido a las actividades deportivas de los Juegos Bolivarianos 2025, la vía de la Costa Verde permanecerá cerrada hasta las 4 p. m. de hoy jueves 27 de noviembre para que se desarrollen con normalidad los eventos de ciclismo, marcha atlética y triatlón. Las dos primeras usarán la pista (asfalto), mientras que la tercera será en pista y en el mar. Otras actividades por los Juegos Bolivarianos 2025 en la Costa Verde serán la marcha atlética entre la playa Agua Dulce y Chorrillos el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

🔴EL MAYOR NÚMERO DE PRESOS EN 15 AÑOS

El Perú ha alcanzado el mayor número de reos y la más alta sobrepoblación penitenciaria en por lo menos 15 años: 103.342 personas están privadas de su libertad, pero en los centros penitenciarios solo hay capacidad para albergar a 41.764 internos, según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario. La situación es crítica: la sobrepoblación carcelaria asciende a 147%, 11 puntos porcentuales más que el año pasado y más del doble que la registrada en el 2010. Además, 50 de las 69 prisiones habilitadas en el país están hacinadas.