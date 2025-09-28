Liquidador de la democracia

Donald Trump, el presidente de los EE.UU., avanza muy rápido en la tarea de liquidar la democracia.

Trump ha hecho uso de sus facultades al extremo. Pero, sobre todo, ha usado el método del ‘bullying’ para lograr sus propósitos.

En el Perú de los 70 y 80, los gobiernos nacionalizaban las empresas. Obligaban a ciertos propietarios extranjeros a vender sus acciones a empresarios nacionales. Eso se llama nacionalización.

En los EE.UU., Trump ha hecho arreglos para obligar a vender a la empresa que desarrolla la red social TikTok.

Una orden ejecutiva del presidente ha obligado a la empresa china ByteDance a vender hasta el 80% de su participación en el mercado estadounidense. Más aún, el vicepresidente J. D. Vance estimó un precio muy por debajo del precio de mercado para esas acciones.

Trump ha dicho que los chinos no pueden tener acceso a la información de los ciudadanos estadounidenses. ¿Sí lo pueden tener sus amigos de las gigantes de las telecomunicaciones?

Los gobiernos totalitarios siempre empiezan con pretextos de este tipo. Esgrimen razones “estratégicas”, nacionalistas, de defensa nacional, entre otras.

Peor ha sido el despido del presentador de televisión Jimmy Kimmel. La administración Trump presionó a la cadena de televisión ABC a sacar del aire su programa. Había hecho un comentario (políticamente incorrecto) sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Trump dijo que salió por baja audiencia. Al cabo de poco tiempo, sin embargo, fue repuesto. Varias retransmisoras ya no emiten el programa.

La propietaria de ABC es Disney y, al parecer, las protestas redujeron las suscripciones. Disney anunció que “llegó a un acuerdo con Kimmel” y este volvió al aire. El ataque y la amenaza a la libertad de expresión, sin embargo, ya se instalaron.

Detrás de las movidas hay grandes transacciones. En CBS cancelaron otro programa y luego Paramount y Skydance Media hicieron un acuerdo. Además, donaron US$ 16 millones a la biblioteca presidencial de Trump.

Las alianzas con empresarios no son nuevas. Trump lo ha hecho con Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros. Hitler lo hizo con los magnates del acero, de química, de la banca y la ingeniería.

Trump no es Hitler, ni EE.UU., la Alemania de 1933. Las alianzas de empresarios con el Estado, sin embargo, en todos lados no han causado sino favoritismos y abuso.

Trump está naturalizando los abusos apuntando a minar las instituciones básicas de la democracia. Hacia ahí van todos sus esfuerzos.