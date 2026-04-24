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Menos aranceles para todos

“Reducir a cero la exención significa que todas las importaciones, independientemente de su monto, paguen IGV”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    La Sunat, según lo ha anunciado su jefe, Javier Franco, en una conferencia internacional, está evaluando gravar las importaciones menores a US$200, que hoy entran al país libres de IGV y de aranceles. La evaluación obedece a que hay que gente que trae mercadería para hacer negocio, pero la trae dividida en múltiples envíos que no superan individualmente dicho límite. Esto desnaturalizaría el sentido de la exención, que fue creada pensando en compras para uso personal.

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