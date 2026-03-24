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La guerra expone un absurdo

“La ley requiere que barcos que transportan carga entre puertos estadounidenses sean de propiedad estadounidense, construidos en EE.UU., tripulados por estadounidenses y matriculados en dicho país”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    Las emergencias nacionales ponen a prueba la resiliencia de las sociedades afectadas y muchas veces exponen deficiencias que ya no se pueden ignorar. Un ejemplo aleccionador lo ofrece la guerra de Estados Unidos contra Irán, que está poniendo el fracaso de una política industrial estadounidense a la luz del día.

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