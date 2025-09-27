Reflexiones de Perumin

Debido a que no hay ningún otro sector comparable con el minero en cuanto a su capacidad de movilizar inversiones hacia el país, un evento como Perumin, cuya edición 37 se llevó a cabo esta semana en Arequipa, sirve para medir cómo están los ánimos en esta industria y cuánto podemos esperar que esta dinamice transversalmente a la economía peruana en años venideros.

Basta ver la masividad de Extemin, la feria de proveedores que acompaña a la cumbre minera, para entender cuántos negocios y puestos de trabajo formales dependen de que sigan anunciándose nuevas minas o expansiones de las actuales. O hacer el doloroso cálculo de lo que deja de recaudar hoy nuestro Estado por lo que tardan en salir los proyectos mineros, lo que, debe precisarse, es un daño autoinfligido por la intransitable maraña burocrática y regulatoria con la cual él mismo los obstaculiza.

Hay también un ángulo internacional bien importante a considerar aquí, sobre todo entre quienes, como yo, estamos muy preocupados por los efectos del cambio climático. Para evitar que este fenómeno se termine de salir de control, necesitamos electrificar ya los sistemas de transporte en el ámbito mundial para alejarlos de los combustibles fósiles. La demanda de cobre que esto requiere supone desarrollar por lo menos tres minas cupríferas relevantes por año (digamos, tres Quellavecos). No hay manera de conseguir tal cosa si excluimos de la ecuación a un país geológicamente bendecido como el Perú.

Me alegra, por tanto, que este haya sido un Perumin con algunos anuncios importantes y con buenos ánimos, motivados indudablemente por una coyuntura de precios internacionales sin precedentes. Pero me alegra más que siga siendo este un foro que busca hacer reflexionar a sus asistentes sobre lo que implica ejercer liderazgo en esta industria y cuán ambiciosa debe ser esta al dimensionar su contribución con el país.

En una conversación como parte del programa que tuve con la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torreblanca, me impactó cómo expresó ella que lo que más orgullo le produce de su trabajo es que medio millón de arequipeños tienen hoy acceso a agua potable por acción de una empresa como la suya, Cerro Verde, que comprendió que, si estaba en la capacidad de transformar esa cantidad de vidas, pues debía hacerlo.

En otro panel en el que participaron gerentes generales de rubros distintos al minero, se planteó que, por su alcance territorial, a una industria como la minera le correspondía no solo articular esfuerzos –en lo que, valgan verdades, no ha tenido todavía avances significativos– sino que debía exigirse aún más y convertirse en la principal palanca para, por ejemplo, solucionar problemas como la anemia.

Yo no estoy en el campo de quienes creen que el Perú debe dejar de hacer minería para transicionar hacia otras actividades económicas. El economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann alguna vez me explicó en una entrevista que el Perú no puede darse el lujo de escoger entre sectores como si fueran mutuamente excluyentes porque, para incrementar los ingresos promedio de sus ciudadanos, debe hacer más de todo: más minería, más agroindustria, más turismo, etc.

Pero, en esta coyuntura en particular, siento que debe haber en el país un especial sentido de urgencia para impulsar proyectos mineros. Por los volúmenes de inversión involucrados, porque no podemos darnos el lujo de desaprovechar la coyuntura de precios, y porque necesitamos más minería cuprífera para luchar globalmente contra el cambio climático.

En contrapartida, yo le exigiría igual sentido de urgencia al sector minero para que explique cuánto más está dispuesto a hacer articuladamente para transformar la vida de millones de peruanos.